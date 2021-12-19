На Львовщине 10 детей госпитализированы с отравлением неизвестным веществом

13:19 12 Декабрь Киев, Украина

Медики бьют тревогу: в Украине участились случаи отравления среди детей. Порой эти отравления становятся массовыми и совсем не связаны с некачественным питанием в детских учреждениях.

Очередное отравление детей неизвестным веществом произошло в Новояворовске Львовской области. Как сообщает департамент гражданской защиты населения Львовской ОГА, вчера, 11 декабря, десять школьников обратились к врачу с жалобами на недомогание. У всех было диагностировано отравление. Накануне ребята совместно посетили хоккейный матч. Что послужило отравлению, пока не выяснено.

Всем детям была оказана экстренная медицинская помощь. На сегодня четверо из них находятся в больнице, по словам лечащих врачей, состояние детей удовлетворительное. Предварительный диагноз звучит как "отравление неизвестным веществом".

Следует учесть, что в последнее время участились подобные отравления среди детей школьного возраста. Так, в Одессе девочка попала в больницу с отравлением "коктейлем" из колы с антисептиком, на Киевщине восемь детей отравились антисептиком, найденным на свалке.

Приближаются праздники, и дети, подражая взрослым, начнут искать возможность «отметить» торжество алкоголем. Родителям нужно чаще беседовать с детьми и пояснять им, что антисептик содержит помимо спирта и другие опасные для жизни вещества. А еще лучше, если вы будете проводить побольше времени с детьми, подавая им положительный пример. Тогда ваши праздники не омрачит беда.