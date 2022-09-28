На Луганщине ВСУ уничтожили колонну со новомобилизованными россиянами

19:31 28 сентября Киев, Украина

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил удар по эшелону мобилизованных после 21 сентября россиян.



Об этом он сказал в среду, 28 сентября.

"На самом деле в Луганской области глубоко в тылу российской армии постоянно происходят какие-то взрывы. Эшелон – да, все это действительно происходит", – отметил он.