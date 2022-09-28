На Луганщине ВСУ уничтожили колонну со новомобилизованными россиянами

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил удар по эшелону мобилизованных после 21 сентября россиян.
Об этом он сказал в среду, 28 сентября.
Он добавил, что оккупанты мобилизуют медиков в полевые госпитали, потому что большое количество раненых просто не успевают довезти в стационарные больницы.
Кроме того, оккупанты в открытом на днях в Луганском медицинском центре установили оборудование, похищенное из больниц, расположенных на захваченных в 2022 году территориях.
Двумя днями ранее журналист Роман Доник сообщил, что в Луганской области бойцы ВСУ нанесли огневой удар по железнодорожному составу, в котором на оккупированную территорию привезли россиян, мобилизованных после указа владимира путина. По его словам, удар был нанесен с помощью РСЗО HIMARS.
Кроме того, оккупанты в открытом на днях в Луганском медицинском центре установили оборудование, похищенное из больниц, расположенных на захваченных в 2022 году территориях.
Двумя днями ранее журналист Роман Доник сообщил, что в Луганской области бойцы ВСУ нанесли огневой удар по железнодорожному составу, в котором на оккупированную территорию привезли россиян, мобилизованных после указа владимира путина. По его словам, удар был нанесен с помощью РСЗО HIMARS.
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