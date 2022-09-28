На Луганщине ВСУ уничтожили колонну со новомобилизованными россиянами

19:31 28 сентября Киев, Украина

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил удар по эшелону мобилизованных после 21 сентября россиян.


Об этом он сказал в среду, 28 сентября.
 
"На самом деле в Луганской области глубоко в тылу российской армии постоянно происходят какие-то взрывы. Эшелон – да, все это действительно происходит", – отметил он.
 
Он добавил, что оккупанты мобилизуют медиков в полевые госпитали, потому что большое количество раненых просто не успевают довезти в стационарные больницы.

Кроме того, оккупанты в открытом на днях в Луганском медицинском центре установили оборудование, похищенное из больниц, расположенных на захваченных в 2022 году территориях.

Двумя днями ранее журналист Роман Доник сообщил, что в Луганской области бойцы ВСУ нанесли огневой удар по железнодорожному составу, в котором на оккупированную территорию привезли россиян, мобилизованных после указа владимира путина. По его словам, удар был нанесен с помощью РСЗО HIMARS.