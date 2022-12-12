На Луганщине в общежитие "вагнеровцев" прилетел HIMARS

Во временно захваченном городе Сватово в Луганской области к наемникам ЧВК "Вагнера" прилетел HIMARS.
От встречи с HIMARS оккупантов "разорвало от счастья", последствия удара показали в Telegram-каналах. Те "вагнеровцы", которым удалось выжить, снимали все на видео и не скрывали, что они напуганы.
Так, рашист жаловался на камеру, что "бавовна" разнесла общежитие, в котором они жили. Впоследствии он увидел едва живого "вагнеровца", которого придавило тело другого оккупанта.
На протяжении видео россияне не могли понять, что им делать. Они будто пытались угадать, кто жив, а кто нет. Официально информацию о ракетном ударе еще не комментировали. Впрочем, российское командование редко признает потери и пытается умалчивать о "прилетах" до последнего.
От встречи с HIMARS оккупантов "разорвало от счастья", последствия удара показали в Telegram-каналах. Те "вагнеровцы", которым удалось выжить, снимали все на видео и не скрывали, что они напуганы.
Так, рашист жаловался на камеру, что "бавовна" разнесла общежитие, в котором они жили. Впоследствии он увидел едва живого "вагнеровца", которого придавило тело другого оккупанта.
На протяжении видео россияне не могли понять, что им делать. Они будто пытались угадать, кто жив, а кто нет. Официально информацию о ракетном ударе еще не комментировали. Впрочем, российское командование редко признает потери и пытается умалчивать о "прилетах" до последнего.
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