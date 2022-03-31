На Луганщине уничтожен штаб кадыровцев

Бойцы Вооруженных сил Украины артударами уничтожили в Луганской области несколько десятков единиц вражеской техники и штаб кадыровцев.
Об этом в эфире телемарафона сказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
«Вчера вечером накрыли артиллерией огромное скопление техники, несколько десятков единиц и штаб чеченцев», – отметил Гайдай.
Он также отметил, что Россия перебрасывает на Донецкое и Луганское направления дополнительные силы. Пока же проводится эта перегруппировка, войска РФ ведут плотный огонь по населенным пунктам Луганщины с использованием авиации, тяжелой артиллерии, минометов и т.д.
«Вчера вечером накрыли артиллерией огромное скопление техники, несколько десятков единиц и штаб чеченцев», – отметил Гайдай.
Он также отметил, что Россия перебрасывает на Донецкое и Луганское направления дополнительные силы. Пока же проводится эта перегруппировка, войска РФ ведут плотный огонь по населенным пунктам Луганщины с использованием авиации, тяжелой артиллерии, минометов и т.д.
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