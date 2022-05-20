На Луганщине разрушено более 11 тысяч домов

17:30 20 мая Киев, Украина

Более 11 тысяч домов уничтожено в результате вторжения России в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"По предварительным оценкам, частично или полностью разрушено 3 188 многоэтажных домов и 8 100 частных усадеб", - отметил Гайдай.