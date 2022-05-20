На Луганщине разрушено более 11 тысяч домов

17:30 20 мая Киев, Украина

Более 11 тысяч домов уничтожено в результате вторжения России в Луганской области.

 
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.
 
"По предварительным оценкам, частично или полностью разрушено 3 188 многоэтажных домов и 8 100 частных усадеб", - отметил Гайдай.
 
 
Глава ОВА добавил, что больше всего от артиллерийских обстрелов и бомбежек пострадал жилищный сектор области.

В настоящее время власти собирают данные о пострадавшем жилье – в том числе с помощью онлайн опроса среди жителей области.

Гайдай рассказал, что уже обработали более 3 500 таких анкет. В перечень внесли данные по 830 многоэтажным и 1 274 частным жилым домам, разрушенным российской армией. Экономические потери исчисляются сотнями миллиардов гривен.
 