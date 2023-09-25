На Луганщине прогремел взрыв на складе боеприпасов оккупантов - СМИ

12:29 25 сентября Киев, Украина

В временно оккупированном городе Сорокино Луганской области произошел взрыв на территории завода "Юность", специализирующегося на производстве радиотехники и радиоэлектроники.

Эту информацию сообщают СМИ.

Местные источники сообщают о взрыве, который, по предварительным данным, произошел на складе боеприпасов, принадлежащем российским вооруженным силам, расположенном на территории завода "Юность".

Тем временем, в ответ на инцидент, российские оккупанты объявили эвакуацию из школы в Сорокино.