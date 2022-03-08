На Луганщине пресекли контрабанду культурных ценностей в РФ

Житель Миловского района Луганской области пытался незаконно провезти через госграницу Украины в Российскую Федерацию три старинные иконы.
Об этом сообщает Луганская областная прокуратура.
Открыто уголовное производство по факту законченного покушения на контрабанду культурных ценностей.
Следствие установило, что в начале июня житель Миловского района пытался спрятать и незаконно переместить через государственную границу Украины в РФ три старинные иконы.
Назначена судебная искусствоведческая экспертиза для установления исторической и культурной ценности икон.
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