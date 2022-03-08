На Луганщине пресекли контрабанду культурных ценностей в РФ

09:29 09 Июнь Киев, Украина

Житель Миловского района Луганской области пытался незаконно провезти через госграницу Украины в Российскую Федерацию три старинные иконы.
 
Об этом сообщает Луганская областная прокуратура.

Открыто уголовное производство по факту законченного покушения на контрабанду культурных ценностей.

Следствие установило, что в начале июня житель Миловского района пытался спрятать и незаконно переместить через государственную границу Украины в РФ три старинные иконы.
Назначена судебная искусствоведческая экспертиза для установления исторической и культурной ценности икон.
 