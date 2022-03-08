На Луганщине пресекли контрабанду культурных ценностей в РФ

09:29 09 Июнь Киев, Украина

Житель Миловского района Луганской области пытался незаконно провезти через госграницу Украины в Российскую Федерацию три старинные иконы

Об этом сообщает Луганская областная прокуратура.



Открыто уголовное производство по факту законченного покушения на контрабанду культурных ценностей.





Следствие установило, что в начале июня житель Миловского района пытался спрятать и незаконно переместить через государственную границу Украины в РФ три старинные иконы.

Назначена судебная искусствоведческая экспертиза для установления исторической и культурной ценности икон.