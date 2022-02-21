На Луганщине подорвались женщина с ребенком

В Золотом-5 Луганской области женщина с 12-летним ребенком подорвались на взрывном устройстве. Об этом сообщает издание "Новости Донбасса" со ссылкой на так называемое "МЧС ДНР".
В результате подрыва у 41-летней женщины диагностировали минно-взрывную травму, травматическую ампутацию левой голени и осколочное ранение левой кисти.
Ребенок получил множественные ранения лица, грудной клетки, передней брюшной стенки и двух рук. Мальчика отправили в больницу микрохирургии глаза в Луганске, а женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации.
В результате подрыва у 41-летней женщины диагностировали минно-взрывную травму, травматическую ампутацию левой голени и осколочное ранение левой кисти.
Ребенок получил множественные ранения лица, грудной клетки, передней брюшной стенки и двух рук. Мальчика отправили в больницу микрохирургии глаза в Луганске, а женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации.
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