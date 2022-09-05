На Луганщине оккупанты усилили принудительную мобилизацию - Гайдай

10:21 05 сентября Киев, Украина

Оккупанты усилили принудительную мобилизацию в Луганской области и намерены набрать десять тысяч человек.

Об этом 5 сентября сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Дату полного захвата Луганщины в кремле меняли сначала каждую неделю. Потом, наверное, нашелся хотя бы один не подхалим, и порекомендовал отсрочивать ее ежемесячно. Но и этого мало. По несколько сотен оккупантов ежедневно погибают или получают ранения. Мужчины на улицах оккупированной Луганской области почти исчезли", - отметил он.

Как подчеркнул глава ОВА, удерживать фронт оккупантам нечем.

"Поэтому они не просто хватают всех, кого видят, но и прибегают к новым методам выманивания мужчин. Ибо необходимо призвать еще десять тысяч нежелающих стать "пушечным мясом". Такие показатели озвучила россия", - указал Гайдай.

По его словам, чтобы получить вознаграждение в десять тысяч рублей за отправление ребенка в школу, в заявлении обязательно нужно указать персональные данные других членов семьи.



На предприятиях так называемой "ЛНР" установили персональные квоты по призыву контрактников - обещают внеочередной отпуск и сохранение рабочего места, если вернешься. А в Сватовском и Старобельском районах организовали принудительную замену автомобильных номеров и параллельно произвели учет дееспособных мужчин.