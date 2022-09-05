На Луганщине оккупанты усилили принудительную мобилизацию - Гайдай

Оккупанты усилили принудительную мобилизацию в Луганской области и намерены набрать десять тысяч человек.
Об этом 5 сентября сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
Как подчеркнул глава ОВА, удерживать фронт оккупантам нечем.
По его словам, чтобы получить вознаграждение в десять тысяч рублей за отправление ребенка в школу, в заявлении обязательно нужно указать персональные данные других членов семьи.
На предприятиях так называемой "ЛНР" установили персональные квоты по призыву контрактников - обещают внеочередной отпуск и сохранение рабочего места, если вернешься. А в Сватовском и Старобельском районах организовали принудительную замену автомобильных номеров и параллельно произвели учет дееспособных мужчин.
На предприятиях так называемой "ЛНР" установили персональные квоты по призыву контрактников - обещают внеочередной отпуск и сохранение рабочего места, если вернешься. А в Сватовском и Старобельском районах организовали принудительную замену автомобильных номеров и параллельно произвели учет дееспособных мужчин.
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