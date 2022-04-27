На Луганщине нашли священника, который сотрудничал с врагом

10:32 27 апреля Киев, Украина

В Северодонецке священник московского патриархата сотрудничал с врагом.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Правоохранители проверили мобильный телефон священнослужителя Украинской православной церкви московского патриархата. Оказалось, мужчина работал на оккупантов и передал им информацию об украинских военных.
"В телефоне была обнаружена переписка с представителями незаконных вооруженных формирований, в которой этот гражданин передавал сведения относительно численности, дислокации, вооружения военных Вооруженных сил Украины", - написал Гайдай.