На Луганщине нашли священника, который сотрудничал с врагом

10:32 27 апреля Киев, Украина

В Северодонецке священник московского патриархата сотрудничал с врагом.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



Правоохранители проверили мобильный телефон священнослужителя Украинской православной церкви московского патриархата. Оказалось, мужчина работал на оккупантов и передал им информацию об украинских военных.