На Луганщине нашли священника, который сотрудничал с врагом

В Северодонецке священник московского патриархата сотрудничал с врагом.
Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Правоохранители проверили мобильный телефон священнослужителя Украинской православной церкви московского патриархата. Оказалось, мужчина работал на оккупантов и передал им информацию об украинских военных.
Правоохранители проверили мобильный телефон священнослужителя Украинской православной церкви московского патриархата. Оказалось, мужчина работал на оккупантов и передал им информацию об украинских военных.
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