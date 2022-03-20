На Луганщине ликвидирован тайник с боеприпасами боевиков

08:32 24 июня Киев, Украина

Служба безопасности Украины обнаружила схрон боеприпасов на Луганщине, принадлежавший участникам незаконного вооруженного формирования "Всевеликого войска Донского".





По оперативным данным, тайник открыли в 2014. Злоумышленники активно участвовали в боевых действиях против сил антитеррористической операции, информирует пресс-центр СБУ

Боевики закопали оружие и боеприпасы на открытой местности вблизи пассажирской железнодорожной остановки в городе Счастье и автомобильной трассы Старобельск-Донецк.

В тайнике правоохранители также обнаружили:



12 гранатометных выстрелов ВОГ-17;

90 вышибных зарядов к минометным минам калибра 82 мм;

более 400 патронов различного калибра; подрывник артиллерийского снаряда.



Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.



Изъятие средств поражения проводилось во взаимодействии с подразделениями Национальной полиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.