На Луганщине информатора рф приговорили к 12 годам лишения свободы

17:32 11 августа Киев, Украина

Лисичанская окружная прокуратура Луганской области приговорила к 12 годам лишению свободы информатора спецслужбы рф, который помогал вести боевые действия против ВСУ.

Об этом 11 августа сообщает Офис генерального прокурора.



Установлено, что уроженец Ялты АР Крым был завербован ФСБ при отбывании наказания в россии. За неделю до вторжения военных страны-агрессора в Украину он пересек госграницу и прибыл в Лисичанск, где должен был выполнять враждебные указания.



Прокуроры доказали, что в апреле 2022 года российский информатор собирал и предоставлял разведывательные данные о дислокации и перемещении военнослужащих и техники ВСУ в Лисичанске. Он сообщал своему куратору из спецслужбы о "прилетах", передавал координаты позиций украинских военных и корректировал огонь российской артиллерии для обеспечения точности обстрелов. Собранную информацию пересылал через мессенджер, за что получал деньги. После нескольких дней передачи целей для обстрелов по украинской армии корректировщик был задержан.



Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось ГУ Нацполиции в Луганской области совместно с ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.