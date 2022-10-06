На Луганщине для мобилизации граждан россияне ходят по дворам и раздают повестки "всем подряд"
13:10 06 октября Киев, Украина
Военные рф начали "частичную" мобилизацию на временно захваченных территориях Луганской области.
Об этом 6 октября сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
"В Старобельском и Кременском районах оккупанты начали частичную мобилизацию. Почему не принудительную, а именно частичную - объясняют просто: якобы эти территории уже часть россии, а там объявлена частичная мобилизация", - отметил он.
Глава ОВА подчеркнул, что для мобилизации граждан оккупанты ходят по дворам и раздают повестки "всем подряд".
"Выдают всем без разбора - и студентам, и больным, и старикам", - уточнил Гайдай.
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