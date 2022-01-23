На Луганщине бастуют горняки - требуют выплату долгов по зарплате

09:54 07 Май Киев, Украина

На Луганщине из-за задолженностей по выплате зарплат работникам ОП шахта "Горная" открыто уголовное дело.
 
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Луганской области.
 
5 мая в полицию города Попасная (Луганская область) поступило сообщение о том, что на ОП шахта "Горная" ГП "Первомайскуголь" проводится забастовка, во время которого 14 шахтеров не поднимаются на поверхность, требуя выплаты задолженности по заработной плате.
 
На сегодня горнякам выплачено лишь по 50% заработной платы за январь–март, а работники непромышленной группы вообще с начала года не получали заработанных средств.

Критическая ситуация на шахте и со средствами индивидуальной защиты: на 1100 подземных работника лишь 180 самоспасателей.
"По данному факту следователи немедленно открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 175 УК Украины "Невыплата заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат" для предоставления правовой оценки действиям руководства ОП "Горная" ГП "Первомайскуголь"", - сказано в сообщении.
В рамках уголовного производства следователями под процессуальным руководством прокуратуры проводятся неотложные следственные действия, а также опрос родных и близких бастующих горняков и руководителей шахты.