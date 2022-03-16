На Крым обрушились ливни: город Керчь превратился в Венецию

Крым страдает из-за неблагоприятных погодных условий, ночью 17 июня на полуострове выпали две месячные нормы осадков, больше всех пострадал город Керчь.
В центральной части Крыма дожди были слабее, сообщает ТАСС.
В центральной части Крыма дожди были слабее, сообщает ТАСС.
Более 200 домовладений в Керчи были подтоплены, больницы и часть города остались без электричества из-за сильных ливней. Введен режим Чрезвычайной ситуации. Началась эвакуация людей.
По всему Крыму объявили штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями.
По мнению известного эксперта-климатолога, аномальные осадки могут быть связаны с прошлогодними попытками российских властей манипулировать погодой и вызывать искусственные дожди.
"Глава" Крыма Сергей Аксенов примчался в затопленный город и на лодке проплыл по проблемным местам.
За моторной лодкой плыли три человека на которых никто не обращает внимания из чего следует вывод, что это охранники главы, которым не хватило мест в лодке.
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