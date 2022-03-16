На Крым обрушились ливни: город Керчь превратился в Венецию

14:28 17 июня Киев, Украина





В центральной части Крыма дожди были слабее, сообщает ТАСС.



Крым страдает из-за неблагоприятных погодных условий, ночью 17 июня на полуострове выпали две месячные нормы осадков, больше всех пострадал город Керчь В центральной части Крыма дожди были слабее, сообщает ТАСС.

Более 200 домовладений в Керчи были подтоплены, больницы и часть города остались без электричества из-за сильных ливней. Введен режим Чрезвычайной ситуации. Началась эвакуация людей.

По всему Крыму объявили штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями.

По мнению известного эксперта-климатолога, аномальные осадки могут быть связаны с прошлогодними попытками российских властей манипулировать погодой и вызывать искусственные дожди. "Пытаясь решить неразрешимую проблему засухи, оккупационные власти обратились к горе-ученым, которые начали разбрасывать иодид серебра с самолетов. Этот безответственный эксперимент может иметь далеко идущие последствия, природный баланс в атмосфере разрушен. Засухи могут чередоваться с наводнениями. Это можно сравнить с Чернобылем", - сказал эксперт.

"Глава" Крыма Сергей Аксенов примчался в затопленный город и на лодке проплыл по проблемным местам.

За моторной лодкой плыли три человека на которых никто не обращает внимания из чего следует вывод, что это охранники главы, которым не хватило мест в лодке.