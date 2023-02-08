На Кременском направлении фиксируется максимальная эскалация

На фронте в Луганской области максимальная эскалация наблюдается на Кременском направлении. Об этом 8 февраля сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
Глава ОВА отметил, что вблизи Белогоровки у врага нет успехов - ВСУ отражают все попытки атак.
Гайдай добавил, что россияне ежедневно теряют на Луганщине десятки людей погибшими, а если считать безвозвратные потери и санитарные - то до сотни.
Гайдай добавил, что россияне ежедневно теряют на Луганщине десятки людей погибшими, а если считать безвозвратные потери и санитарные - то до сотни.
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