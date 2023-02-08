На Кременском направлении фиксируется максимальная эскалация

10:36 08 февраля Киев, Украина

На фронте в Луганской области максимальная эскалация наблюдается на Кременском направлении. Об этом 8 февраля сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
 
"Если взять Сватовско-Кременское направление и Белогоровку, то наверное, на Кременском направлении сейчас максимальная эскалация, максимальное количество обстрелов и попыток прорвать наши Силы обороны. Это практически ежедневные атаки небольшими группами, до взвода, но постоянными волнами. Иногда это происходит с помощью тяжелой техники", - уточнил он.
 
Глава ОВА отметил, что вблизи Белогоровки у врага нет успехов - ВСУ отражают все попытки атак.

Гайдай добавил, что россияне ежедневно теряют на Луганщине десятки людей погибшими, а если считать безвозвратные потери и санитарные - то до сотни.