На Кременчугской ТЭЦ во время разборки завалов возник пожар - мэр

12:47 22 августа Киев, Украина

На Кременчугской ТЭЦ во время разборки завалов возник пожар - горят остатки смазки.

Об этом в Telegram сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

"Во время разборки завалов на ТЭЦ произошло возгорание остатков смазки и строительного мусора. На ликвидации пожара работают подразделения ГСЧС. Данных о пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются", - отметил чиновник.

Как сообщалось, 24 апреля россияне совершили обстрел Кременчугской теплоэлектроцентрали и Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.



После этого стала проблемной ситуация с отоплением квартир, в связи с чем начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщал, что Кременчугскую ТЭЦ попытаются восстановить к началу отопительного сезона, но призвал горожан искать альтернативные источники тепла. ТЭЦ, в случае восстановления, будет работать на минимальной мощности.