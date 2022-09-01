На Кременчугской ТЭЦ во время разборки завалов возник пожар - мэр

На Кременчугской ТЭЦ во время разборки завалов возник пожар - горят остатки смазки.
Об этом в Telegram сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.
Как сообщалось, 24 апреля россияне совершили обстрел Кременчугской теплоэлектроцентрали и Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.
После этого стала проблемной ситуация с отоплением квартир, в связи с чем начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщал, что Кременчугскую ТЭЦ попытаются восстановить к началу отопительного сезона, но призвал горожан искать альтернативные источники тепла. ТЭЦ, в случае восстановления, будет работать на минимальной мощности.
После этого стала проблемной ситуация с отоплением квартир, в связи с чем начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщал, что Кременчугскую ТЭЦ попытаются восстановить к началу отопительного сезона, но призвал горожан искать альтернативные источники тепла. ТЭЦ, в случае восстановления, будет работать на минимальной мощности.
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