На крейсере «москва» погибли 37 человек, около 100 пропали без вести

37 членов экипажа ракетного крейсера «Москва» погибли, 15 апреля их тела доставили в Севастополь. Сообщил «Медузе» источник, близкий к командованию Черноморского флота.
Ранее о том, что на «Москве» погибли примерно 40 моряков, сообщала со ссылкой на мать одного из выживших членов экипажа «Новая газета. Европа».
Еще порядка ста человек, по данным собеседника, ранены. Есть и пропавшие без вести — их точное количество неизвестно. Всего на судне находились около 500 человек.
Официально Минобороны РФ не сообщало о погибших членах экипажа «Москвы». Более того, российское военное ведомство заявляло, что экипаж крейсера эвакуирован «в полном составе». Однако на церемонии прощания с кораблем, которая прошла в Севастополе 15 апреля, журналисты заметили траурную ленту с надписью «Кораблю и морякам». На следующий день российское Минобороны опубликовало видео со встречи главнокомандующего ВМФ Николая Евменова с моряками затонувшего крейсера «Москва», на видео было около 100 моряков.
Кроме того, российское Минобороны утверждает, что причиной гибели крейсера «Москва» стала «детонация боезапаса, произошедшая вследствие пожара», после чего он затонул во время буксировки из-за шторма. Украинская сторона заявляет, что корабль был поражен ракетами «Нептун». Источник «Медузы», близкий к командованию Черноморского флота, подтвердил, кто крейсер затонул после украинской атаки.
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