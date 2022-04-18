На крейсере «москва» погибли 37 человек, около 100 пропали без вести

19:52 18 апреля Киев, Украина

37 членов экипажа ракетного крейсера «Москва» погибли, 15 апреля их тела доставили в Севастополь. Сообщил «Медузе» источник, близкий к командованию Черноморского флота.

Ранее о том, что на «Москве» погибли примерно 40 моряков, сообщала со ссылкой на мать одного из выживших членов экипажа «Новая газета. Европа».