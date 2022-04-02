На кладбище в Конотопе изнасиловали девочку. Насильника задержали

15:11 08 ноября Киев, Украина

Даже среди отъявленных преступников насильники презираются, а если изнасилование совершено над ребенком – насильнику грозит расправа от соседей по нарам. Ужасное преступление было совершено в Конотопе Сумской области. Изверг поймал 14-летнюю девочку, затащил на кладбище и изнасиловал. По сообщению управления Нацполиции, правоохранители уже задержали преступника и объявили ему о подозрении.

О преступлении в полицию сообщила сама потерпевшая. На место происшествия немедленно выехали руководство Главного управления полиции области, Конотопского отдела и следственно-оперативная группа полиции.

"Как установили правоохранители, злоумышленник, увидев девушку, которая шла по темной улице, догнал ее и силой затащил на кладбище, где и изнасиловал. После чего скрылся в неизвестном направлении, прихватив с собой ее мобильный телефон", – говорится в сообщении.

В ходе проведения следственно-розыскных мероприятий работники полиции оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 31-летний житель районного центра.

Мужчину задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей об изнасиловании (ч.3 ст.152 УК Украины). А по факту нападения в отношении злоумышленника открытое производство по признакам статьи о разбое (ч.1 ст.187 УК Украины).