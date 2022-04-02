На кладбище в Конотопе изнасиловали девочку. Насильника задержали

Даже среди отъявленных преступников насильники презираются, а если изнасилование совершено над ребенком – насильнику грозит расправа от соседей по нарам. Ужасное преступление было совершено в Конотопе Сумской области. Изверг поймал 14-летнюю девочку, затащил на кладбище и изнасиловал. По сообщению управления Нацполиции, правоохранители уже задержали преступника и объявили ему о подозрении.
О преступлении в полицию сообщила сама потерпевшая. На место происшествия немедленно выехали руководство Главного управления полиции области, Конотопского отдела и следственно-оперативная группа полиции.
В ходе проведения следственно-розыскных мероприятий работники полиции оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 31-летний житель районного центра.
Мужчину задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей об изнасиловании (ч.3 ст.152 УК Украины). А по факту нападения в отношении злоумышленника открытое производство по признакам статьи о разбое (ч.1 ст.187 УК Украины).
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