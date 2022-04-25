На Кировоградщине во время отдыха с родителями утонули два ребенка

06:39 26 июля Киев, Украина

Две маленькие девочки утонули в водоеме, на который пришли отдыхать вместе с родителями. Трагедия произошла на Кировоградщине в с. Коротяк, детям было 7 и 8 лет.

Об этом в воскресенье, 25 июля, сообщили в ГУ ГСЧС Кировоградской области.



На момент трагедии взрослые находились рядом с водоемом, где играли дети. Однако в какой-то момент близкие девочек потеряли их из поля зрения.



В 16.00 местные жители подняли тело первого ребенка, в 22.00 водолазы ГСЧС нашли и подняли тело второй девочки.



Спасатели обратились ко взрослым и попросили не упускать детей из вида возле водоемов и всегда сопровождать их в воде, а также использовать спасательные жилеты и не использовать не предназначенные для купания плавсредства.