На Киевском Центральном вокзале мужчине оторвало две ноги

Из-за несоблюдений правил перехода по железнодорожному полотну мужчина лишился обеих ног.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Так сообщается, что около 16:00 4 марта в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Центральном железнодорожном вокзале.
Предварительно установлено, что мужчина переходил железнодорожные пути в запрещенном месте. В результате наезда поезда пострадавшему оторвало ноги. Он госпитализирован в медицинское учреждение.
Происшествие зарегистрировано в отделе полиции на станциях железнодорожного транспорта. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех причин и обстоятельств инцидента. После этого события будет предоставлена соответствующая правовая квалификация.
Так сообщается, что около 16:00 4 марта в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Центральном железнодорожном вокзале.
Предварительно установлено, что мужчина переходил железнодорожные пути в запрещенном месте. В результате наезда поезда пострадавшему оторвало ноги. Он госпитализирован в медицинское учреждение.
Происшествие зарегистрировано в отделе полиции на станциях железнодорожного транспорта. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех причин и обстоятельств инцидента. После этого события будет предоставлена соответствующая правовая квалификация.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии