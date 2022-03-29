На Киевской, Волынской и других таможнях начались обыски СБУ

Подтверждены сведения о проведении обысков сразу нескольких Государственных таможенных служб.
Об этом сообщили в ведомстве СБУ.
Более детальная информация на данный момент не разглашается. Все подробности в ведомстве предоставят позже, сейчас проводятся следственные действия.
Отмечается, что обыски проходят на Киевской, Волынской, Черноморской и других таможнях.
Отмечается, что обыски проходят на Киевской, Волынской, Черноморской и других таможнях.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии