На Киевщине задержали коллаборанта, который руководил оккупированным селом

Служба безопасности Украины задержала российского приспешника, которого во время оккупации Киевской области назначили так называемым "заместителем председателя Дымерского поселкового совета".
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Он обеспечивал горючим военную технику захватчиков, наладил поставки газа, электроэнергии и продуктов в места базирования врага.
Кроме того, коллаборант принимал участие в допросах незаконно заключенных граждан, в том числе представителей Общества Красного Креста Украины. Россияне "выбивали" из них информацию о местах дислокации подразделений Сил обороны и адреса участников АТО. В случае отказа сдавать украинских воинов враг применял к людям психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы.
Свои преступные действия злоумышленник координировал с командиром подразделения оккупантов, полковником из рф с позывным "отец Кирилл".
По данным следствия, коллаборантом является местный предприниматель, добровольно согласившийся сотрудничать с агрессорами в должности "заместителя председателя Дымерского поселкового совета" и "директора комбината коммунальных предприятий".
Там вражеский приспешник обустроил свое рабочее место и проводил встречи с местными жителями, которых пытался привлечь к сотрудничеству с оккупантами.
После освобождения Дымера злоумышленник скрывался от правосудия на территории других регионов Украины. Но сотрудники Службы безопасности установили его местонахождение и задержали.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Соломенский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
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