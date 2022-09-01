На Киевщине взяли под арест еще одного предателя

19:31 09 августа Киев, Украина

Предатель, который помогал россии оккупировать Киев, приговорен к заключению.





Броварской горрайонный суд Киевской области признал виновным в государственной измене и приговорил к 15 годам лишения свободы 58-летнего жителя села Перемога Броварского района. Об этом сообщает пресс-служба СБУ Броварской горрайонный суд Киевской области признал виновным в государственной измене и приговорил к 15 годам лишения свободы 58-летнего жителя села Перемога Броварского района.

"Установлено, что с начала временной оккупации части Киевщины изменник инициативно пошел на сотрудничество с представителями вооруженных сил россии. Он предоставлял оккупантам информацию о расположении блокпостов территориальной обороны; исчерпывающие досье на местных жителей, включая адреса проживания, вид профессиональной деятельности и идейные убеждения; "сдавал" сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, представителей ТРО и членов их семей", - говорится в сообщении СБУ.

Кроме того, предатель помогал оккупантам мародерить: "наводил" на заброшенные дома и "приобщался к процессу", а в обмен на свою лояльность получил от враждебных захватчиков "гарантии личной безопасности".