На Киевщине взяли под арест еще одного предателя

Предатель, который помогал россии оккупировать Киев, приговорен к заключению.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Броварской горрайонный суд Киевской области признал виновным в государственной измене и приговорил к 15 годам лишения свободы 58-летнего жителя села Перемога Броварского района.
Броварской горрайонный суд Киевской области признал виновным в государственной измене и приговорил к 15 годам лишения свободы 58-летнего жителя села Перемога Броварского района.
Кроме того, предатель помогал оккупантам мародерить: "наводил" на заброшенные дома и "приобщался к процессу", а в обмен на свою лояльность получил от враждебных захватчиков "гарантии личной безопасности".
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