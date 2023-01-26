На Киевщине российская ракета попала в Голосеевский район, есть жертвы

Глава Киева Виталий Кличко сообщил, что российская ракета попала в нежилую застройку в Голосеевском районе, в результате погиб человек, еще двое пострадавших госпитализированы.
Об этом сообщил Кличко в Telegram, КГВА.
Об этом сообщил Кличко в Telegram, КГВА.
В то же время, в КГВА сообщили, что в Голосеевском районе упали части ракеты и добавили, что информация уточняется.
При этом спикер КГВА Михаил Шаманов в эфире телемарафона отметил, что в Голосеевском районе упала часть ракеты.
По его словам, в результате попадания погиб 55-летний мужчина.
Шаманов призвал не снимать работу украинской ПВО и не публиковать фото и видео обломков российских ракет.
Также взрывы прогремели в Днепровском районе столицы. Кличко сообщил, что все службы следуют на место.
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