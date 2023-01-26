На Киевщине российская ракета попала в Голосеевский район, есть жертвы

11:47 26 января Киев, Украина





Об этом сообщил Кличко в Telegram, КГВА. Глава Киева Виталий Кличко сообщил, что российская ракета попала в нежилую застройку в Голосеевском районе, в результате погиб человек, еще двое пострадавших госпитализированы.Об этом сообщил Кличко в Telegram, КГВА.

"В результате попадания ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе пока есть информация об одном погибшем и двух раненых. Пострадавших госпитализировали медики",- отметил Кличко.



В то же время, в КГВА сообщили, что в Голосеевском районе упали части ракеты и добавили, что информация уточняется.



При этом спикер КГВА Михаил Шаманов в эфире телемарафона отметил, что в Голосеевском районе упала часть ракеты.



По его словам, в результате попадания погиб 55-летний мужчина.



Шаманов призвал не снимать работу украинской ПВО и не публиковать фото и видео обломков российских ракет.



Также взрывы прогремели в Днепровском районе столицы. Кличко сообщил, что все службы следуют на место.