На Киевщине разоблачили 9 сутенеров вербовавших женщин

17:29 08 ноября Киев, Украина

В Киеве раскрыли две преступные группы, которые вербовали женщин для сексуальной эксплуатации за рубежом и в Украине. Задержанным инкриминирована торговля людьми и сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией. Об этом 8 ноября сообщает Офис генерального прокурора.



По данным следствия, преступная группа из трех жителей столицы, действуя в сговоре с гражданином Королевства Марокко, подыскивала привлекательных женщин среди бывших участниц конкурсов красоты, ведущих популярных ток-шоу на телевидении, Инстаграмм-блоггеров. Они предлагали им трудоустройство в Королевстве Марокко в модельном бизнесе. Однако настоящей их целью была переправка девушек за границу для предоставления услуг интимного характера бизнесменам на территории города Маракеш.



Между участниками преступной группы было четкое распределение обязанностей. Один из них отвечал за оформление виз, двое других должны были организовать перемещение женщин через границу.



В ходе проведения следственных и оперативных мероприятий двое участников преступной схемы были разоблачены при попытке переправить через границу 20 женщин.



В настоящее время им сообщили о подозрении по факту торговли людьми (ч. 2 ст. 149 УК Украины). Решается вопрос об избрании мер.



В ходе документирования этого преступления правоохранители разоблачили еще одну группу лиц, организовавших на территории города Киева и других регионов Украины деятельность по предоставлению услуг сексуального характера за денежное вознаграждение. С помощью специалиста в IT-сфере участники группы создали 10 Telegram-каналов и 4 WhatsApp группы, с помощью которых привлекали девушек к занятию проституцией. Стоимость интимных услуг составляла от 700 до 3000 долларов США в час.



В рамках следствия правоохранители провели более 30 обысков по местам жительства участников группы и в их автомобилях. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, черновые записи и около 60 банковских карт.



По ходатайству прокуратуры судом наложены аресты на банковские счета фигурантов и счета, использованные ими во время преступной деятельности, а также на транспортные средства подозреваемых.



Группе лиц поставлено в известность о подозрении в сутенерстве и вовлечении лица в занятие проституцией (ч. 2 ст. 303 УК Украины).