На Киевщине произошло ДТП с 10 автомобилями из-за непогоды

11:33 09 января Киев, Украина

Утром 9 января на Житомирской трассе, в районе села Макаров, на полосе движения в сторону Киева столкнулись около 10 автомобилей.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Авария случилась якобы из-за гололеда и невнимательности водителей - в уже столкнувшиеся машины врезаются новые и новые авто, количество увеличивается.

Официальной информации о ДТП пока нет.

Водителей просят быть максимально внимательными на дорогах и без особой надобности не выезжать в город на своем автомобиле.