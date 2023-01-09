На Киевщине произошло ДТП с 10 автомобилями из-за непогоды

Утром 9 января на Житомирской трассе, в районе села Макаров, на полосе движения в сторону Киева столкнулись около 10 автомобилей.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Авария случилась якобы из-за гололеда и невнимательности водителей - в уже столкнувшиеся машины врезаются новые и новые авто, количество увеличивается.
Официальной информации о ДТП пока нет.
Водителей просят быть максимально внимательными на дорогах и без особой надобности не выезжать в город на своем автомобиле.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Авария случилась якобы из-за гололеда и невнимательности водителей - в уже столкнувшиеся машины врезаются новые и новые авто, количество увеличивается.
Официальной информации о ДТП пока нет.
Водителей просят быть максимально внимательными на дорогах и без особой надобности не выезжать в город на своем автомобиле.
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