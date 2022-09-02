На Киевщине продолжается ликвидация пяти очагов возгорания торфяников

13:23 02 сентября Киев, Украина

В Киевской области продолжается ликвидация пяти очагов возгорания торфяников.

 
Об этом сообщает в пятницу, 2 сентября, управление ГСЧС области.

По состоянию на 12:00 продолжается ликвидация:
  • 2 очагов торфяных пожаров в с. Сосновка и пгт Дымер Вышгородского района;
  • 2 очагов торфяных пожаров в с. Красный Рог и пгт Гостомель Бучанского района;
  • 1 очаг торфяного пожара в с. Новые Безрадичи в Обуховском районе.
Из-за торфяных пожаров Киев попал в первую тройку городов мира с самым высоким уровнем загрязнения воздуха.