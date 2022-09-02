На Киевщине продолжается ликвидация пяти очагов возгорания торфяников

В Киевской области продолжается ликвидация пяти очагов возгорания торфяников.
Об этом сообщает в пятницу, 2 сентября, управление ГСЧС области.
По состоянию на 12:00 продолжается ликвидация:
По состоянию на 12:00 продолжается ликвидация:
- 2 очагов торфяных пожаров в с. Сосновка и пгт Дымер Вышгородского района;
- 2 очагов торфяных пожаров в с. Красный Рог и пгт Гостомель Бучанского района;
- 1 очаг торфяного пожара в с. Новые Безрадичи в Обуховском районе.
Из-за торфяных пожаров Киев попал в первую тройку городов мира с самым высоким уровнем загрязнения воздуха.
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