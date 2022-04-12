На Киевщине полиция задержала преступную группировку, которая похищала автомобили премиум - класса

16:06 14 июля Киев, Украина

Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых мужчин, организовавших преступную группировку, для совершения краж элитных транспортных средств на территории Броварского и Бориспольского районов.

Об этом сообщает полиция Киевской области в Фейсбуке.

"Установлено, что организатором незаконной деятельности стал 26-летний киевлянин, который уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления и в настоящее время находится под следствием за сбыт наркотиков", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели шесть санкционированных обысков по месту жительства фигурантов и в их автомобилях и изъяли орудия преступлений, номерные знаки, наркотические вещества, банковские карты, мобильные телефоны.



Автоворы задержаны согласно ст. 208 (задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Ими оказались молодые люди в возрасте от 26 до 31 года, уроженцы Черниговской области. Некоторые ранее были судимы.



Подозреваемым инкриминируют ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой. Решается вопрос об объявлении подозрения. Меру пресечения изберет суд.