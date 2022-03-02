На Киевщине полицейские разоблачили наркоагрария

Житель села Петрушки Бучанского района Киевской области, в подвале своего дома обустроил конопляную ферму.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Мужчина в помещении установил датчики температуры и влажности, специальное освещение, лампы обогрева, вентиляторы для сушки.
Во время обыска были обнаружены подвешенные сушащиеся растения конопли (40 килограммов) и 25 единиц различного оборудования для их выращивания.
После получения результатов исследования будет решаться вопрос о сообщении фигуранту подозрения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) УК Украины.
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