На Киевщине полицейские разоблачили наркоагрария

15:08 31 Май Киев, Украина

Житель села Петрушки Бучанского района Киевской области, в подвале своего дома обустроил конопляную ферму.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Незаконное выращивание растений конопли организовал 54-летний житель села Петрушки Бучанского района. Стоимость изъятого наркосырья по ценам "черного рынка" составляет около восьми миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Мужчина в помещении установил датчики температуры и влажности, специальное освещение, лампы обогрева, вентиляторы для сушки.

Во время обыска были обнаружены подвешенные сушащиеся растения конопли (40 килограммов) и 25 единиц различного оборудования для их выращивания.

После получения результатов исследования будет решаться вопрос о сообщении фигуранту подозрения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) УК Украины.