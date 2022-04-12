На Киевщине оккупанты уничтожили три села: на дома людей сбрасывали авиабомбы

17:37 12 апреля Киев, Украина

В Вышгородском районе Киевской области в результате российских обстрелов полностью уничтожены по меньшей мере три села.



Об этом местные власти рассказали Медийной инициативе по правам человека.



Через пгт Иванков, являющийся административным центром общины, и окрестные села проходила самая масштабная колонна российской

техники, которая была в Украине. Речь идет о 60-километровой колонне, попавшей на снимки американской спутниковой компании Maxar.

Российские войска на 40 дней фактически заблокировали часть деревень, а еще часть, включая Иванков, оккупировали.





На трассе Киев – Овруч, по которой двигалась колонна, до сих пор стоят автомобили людей, которые пытались убежать от оккупации в первые дни: их россияне расстреливали.

Они ехали и расстреливали вокруг. Если бывал какой-то транспорт – стреляли не смотря”, – вспоминает местная жительница Татьяна.

Военные РФ не заходили в лес, но часть личного состава оккупантов селилась в домах крестьян в Феневичах и Приборске. Базировались также на территории лесхоза возле села Шпили и заходили в село Запрудка, где захватчики изнасиловали двух девушек.

“Одну бабушку выгнали из дома, сказали идти искать другое жилье. Еще одну семью с детьми-двойняшками тоже выгнали, и в их доме жили. Ходили, заглядывали по домам, смотрели машины. У соседей забрали машину типа бобик, а потом еще приезжали забирали для нее запчасти”, – рассказывает жительница Приборская Ольга.

В результате российской оккупации уничтоженными оказались три села – Тетеревское, Кухари и Подгайное. В Подгайном и Тетеревском до полномасштабного вторжения России проживали более 300 человек, а в Кухарях – более 700. Председатель Иванковского поселкового совета

Татьяна Свириденко говорит, что в Подгайном разрушении подверглись 90% домов.

Россияне сбрасывали на населенные пункты авиабомбы. По подсчету одной из местных жительниц по имени Нина, за 22 дня сбросили более 300 бомб.