На Киевщине обнаружено 80 несанкционированных мусорных свалок

18:04 01 июля Киев, Украина

Несанкционированные свалки на территории Киевской области нанесли окружающей среде ущерб на около 50 миллионов гривен.
 
Госэколоинспекция Украины (ГЭИ) обнаружила с помощью спутниковых снимков 80 несанкционированных мусорных свалок в Киевской области общей площадью более 900 га, сообщает пресс-служба ведомства, 1 июля.

По словам руководителя ГЭИ Андрея Малеванного, на основании этих снимков по поручению премьер-министра Украины осуществлен контроль на пяти субъектах хозяйствования и в органах местного самоуправления из 57 запланированных.
"Во время проверок был выявлен ряд экологических нарушений, в том числе захоронения отходов на свалках без соответствующих проектов и разрешительных документов. Кроме того, ГЭИ направила исковое заявление в суд о бездеятельности Барышевского сельсовета Киевской области в сфере обращения с отходами и с требованием принять меры по устранению несанкционированных свалок", - отметил он.
По словам чиновника, мусор из нелегальных свалок, в том числе с токсичными и опасными веществами, загрязняет почвы, подземные водоносные горизонты, становится причиной пожаров, а также попадает в реки, которые разносят отходы по всей Украине.