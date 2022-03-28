На Киевщине обнаружено 80 несанкционированных мусорных свалок

18:04 01 июля Киев, Украина

Несанкционированные свалки на территории Киевской области нанесли окружающей среде ущерб на около 50 миллионов гривен.





По словам руководителя ГЭИ Андрея Малеванного, на основании этих снимков по поручению премьер-министра Украины осуществлен контроль на пяти субъектах хозяйствования и в органах местного самоуправления из 57 запланированных. Госэколоинспекция Украины (ГЭИ) обнаружила с помощью спутниковых снимков 80 несанкционированных мусорных свалок в Киевской области общей площадью более 900 га, сообщает пресс-служба ведомства, 1 июля.По словам руководителя ГЭИ Андрея Малеванного, на основании этих снимков по поручению премьер-министра Украины осуществлен контроль на пяти субъектах хозяйствования и в органах местного самоуправления из 57 запланированных.

"Во время проверок был выявлен ряд экологических нарушений, в том числе захоронения отходов на свалках без соответствующих проектов и разрешительных документов. Кроме того, ГЭИ направила исковое заявление в суд о бездеятельности Барышевского сельсовета Киевской области в сфере обращения с отходами и с требованием принять меры по устранению несанкционированных свалок", - отметил он.

По словам чиновника, мусор из нелегальных свалок, в том числе с токсичными и опасными веществами, загрязняет почвы, подземные водоносные горизонты, становится причиной пожаров, а также попадает в реки, которые разносят отходы по всей Украине.