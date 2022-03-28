На Киевщине обнаружено 80 несанкционированных мусорных свалок

Несанкционированные свалки на территории Киевской области нанесли окружающей среде ущерб на около 50 миллионов гривен.
Госэколоинспекция Украины (ГЭИ) обнаружила с помощью спутниковых снимков 80 несанкционированных мусорных свалок в Киевской области общей площадью более 900 га, сообщает пресс-служба ведомства, 1 июля.
По словам руководителя ГЭИ Андрея Малеванного, на основании этих снимков по поручению премьер-министра Украины осуществлен контроль на пяти субъектах хозяйствования и в органах местного самоуправления из 57 запланированных.
По словам руководителя ГЭИ Андрея Малеванного, на основании этих снимков по поручению премьер-министра Украины осуществлен контроль на пяти субъектах хозяйствования и в органах местного самоуправления из 57 запланированных.
По словам чиновника, мусор из нелегальных свалок, в том числе с токсичными и опасными веществами, загрязняет почвы, подземные водоносные горизонты, становится причиной пожаров, а также попадает в реки, которые разносят отходы по всей Украине.
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