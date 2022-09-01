На Киевщине ночью прогремели более пяти взрывов - СМИ

07:50 25 августа Киев, Украина

В ночь на 25 августа на территории Киевской области прогремели взрывы.

 
Об этом информировали очевидцы в Telegram-каналах.

По их данным, в Вышгородском районе раздалось пять или шесть взрывов. Есть информация, что сработала система противовоздушной обороны.

При этом в месте одного из "прилетов" начался пожар.

Вскоре глава Киевщины Алексей Кулеба подтвердил взрывы в регионе.
 
"Есть информация о нескольких звуках взрывов в одной из общин Вышгородского района. Информацию уточняем. Экстренные службы уже работают", - написал он.
 
Также в Сети сообщалось о взрывах в Николаеве, Кривом Роге и Днепре. Официальной информации пока нет.