На Киевщине ночью прогремели более пяти взрывов - СМИ

В ночь на 25 августа на территории Киевской области прогремели взрывы.
Об этом информировали очевидцы в Telegram-каналах.
По их данным, в Вышгородском районе раздалось пять или шесть взрывов. Есть информация, что сработала система противовоздушной обороны.
При этом в месте одного из "прилетов" начался пожар.
Вскоре глава Киевщины Алексей Кулеба подтвердил взрывы в регионе.
По их данным, в Вышгородском районе раздалось пять или шесть взрывов. Есть информация, что сработала система противовоздушной обороны.
При этом в месте одного из "прилетов" начался пожар.
Вскоре глава Киевщины Алексей Кулеба подтвердил взрывы в регионе.
Также в Сети сообщалось о взрывах в Николаеве, Кривом Роге и Днепре. Официальной информации пока нет.
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