На Киевщине недельный комендантский час, проверка транспорта: ловят мародеров

12:29 07 апреля Киев, Украина

После освобождения населенных пунктов на Киевщине ведется тщательная работа по очистке территории не только от взрывоопасных предметов. Не меньшую угрозу представляют затаившиеся остатки оккупантов, их пособников и мародеры.

В Киевской области усилили проверку автотранспорта и ввели недельный комендантский час. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

Столь длительный комендантский час Денисенко объяснил необходимостью разминирования территорий, и предотвращения случаев мародерства. Правоохранители работают вместе с представителями теробороны и местными жителями.

Денисенко добавил, что автомобили с похищенными вещами во время проверок попадались, и отметил, что это тема отдельного разговора.

Ранее сообщалось о семидневном комендантском часе в Гостомеле. А в Буче нацгвардейцы задержали и передали полицейским троих мародеров, у которых в ангаре возле дома было большое количество имущества, происхождение которого они не смогли объяснить.