На Киевщине арестовали коллаборанта из Сватово

"По данным следствия, в апреле 2022 года директор одного из коммунальных предприятий в г. Сватово вступил в преступный сговор с оккупационной администрацией рф и представителями так называемой "ЛНР." На захваченном коммунальном предприятии была незаконно создана и организована работа так называемого "Муниципального унитарного предприятия "Благоустройство Сватовского района". Подозреваемый добровольно стал его директором. На этой псевдодолжности мужчина выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в органах оккупационных властей страны-агрессора", - говорится в сообщении.