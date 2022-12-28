На Киевщине арестовали коллаборанта из Сватово
11:47 28 декабря Киев, Украина
Глава предприятия из Сватово
Луганской области уведомлен о подозрении в коллаборационной деятельности. Об этом сообщают в Офисе генпрокурора Украины.
"По данным следствия, в апреле 2022 года директор одного из коммунальных предприятий в г. Сватово вступил в преступный сговор с оккупационной администрацией рф и представителями так называемой "ЛНР." На захваченном коммунальном предприятии была незаконно создана и организована работа так называемого "Муниципального унитарного предприятия "Благоустройство Сватовского района". Подозреваемый добровольно стал его директором. На этой псевдодолжности мужчина выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в органах оккупационных властей страны-агрессора", - говорится в сообщении.
В СБУ добавили, что коллаборант
также выполнял указание москвы о переименовании улиц захваченного города "советскими" названиями. Для этого лично подписывал соответствующие распорядительные документы и контролировал процесс советизации городской инфраструктуры.
Правоохранители задержали мужчину 26 декабря 2022 года в Киеве. Подозреваемого содержат под стражей.
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