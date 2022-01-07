На Ивано-Франковщине женщина на авто въехала в крышу дома

К сожалению, ДТП с врезавшимся в столб, забор или стену автомобилем стало обыденным в нашей стране. Но таранить на автомобиле крышу жилого дома – это раньше было под силу лишь самолетам. Но в эти праздничные дни случаются «чудеса».

Как сообщила ГСЧС Украины, сегодня, 7 января, в селе Соколовка Косовского района Ивано-Франковской области произошло необычное ДТП. Как выяснили прибывшие на место спасатели, крышу дома протаранил слетевший с дороги автомобиль. За рулем авто находилась женщина. Прикарпатские спасатели смогли благополучно извлечь женщину-водителя из автомобиля и передали ее врачам скорой медицинской помощи.









