На Ивано-Франковщине прошли зимние учения бригады ВСУ Эдельвейсы

На Ивано-Франковщине, на базе полигона ВСУ состоялись зимние военные учения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Эдельвейсы.
Фото опубликованы на странице бригады в Facebook.
"Наиболее шикарный опыт появляется тогда, когда имеешь возможность пострелять как в жизни – с противником. Лазертаг - это круто. А природа и полигонный зимний воздух, вообще супер", – говорится в подписи к фотографиям.
Бригады базируется в Коломые Ивано-Франковской области. Символом бригады является эмблема горно-пехотных частей с изображением эдельвейса и скрещенных гуцульских топориков на щитке с номером бригады римской цифрой.
"Наиболее шикарный опыт появляется тогда, когда имеешь возможность пострелять как в жизни – с противником. Лазертаг - это круто. А природа и полигонный зимний воздух, вообще супер", – говорится в подписи к фотографиям.
Бригады базируется в Коломые Ивано-Франковской области. Символом бригады является эмблема горно-пехотных частей с изображением эдельвейса и скрещенных гуцульских топориков на щитке с номером бригады римской цифрой.
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