На Ивано-Франковщине прошли зимние учения бригады ВСУ Эдельвейсы

13:04 08 февраля Киев, Украина

На Ивано-Франковщине, на базе полигона ВСУ состоялись зимние военные учения 10 -й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Эдельвейсы.

Фото опубликованы на странице бригады в Facebook.



"Наиболее шикарный опыт появляется тогда, когда имеешь возможность пострелять как в жизни – с противником. Лазертаг - это круто. А природа и полигонный зимний воздух, вообще супер", – говорится в подписи к фотографиям.



Бригады базируется в Коломые Ивано-Франковской области. Символом бригады является эмблема горно-пехотных частей с изображением эдельвейса и скрещенных гуцульских топориков на щитке с номером бригады римской цифрой.



