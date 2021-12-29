На Ивано-Франковщине во время пожара в реанимации заживо сгорели пациенты

11:05 29 Декабрь Киев, Украина

В минувший вторник в городе Косов Ивано-Франковской области в палате реанимационного отделения районной больницы возник пожар.

Об этом говорится в сводке про чрезвычайные ситуации Госслужбы по ЧС Украины.

Известно, что происшествие случилось вечером в 21.22. Возгорание удалось ликвидировать к 22:00. По итогу инцидента, в палате реанимации погибли два пациента. Еще четверо сильно пострадали, медики говорят о значительных ожогах тела..

«До прибытия подразделений персоналом больницы эвакуировано 12 больных. Огнем повреждены палата, медицинское оборудование и кровати на площади 55 м2», – отметили в сообщении.