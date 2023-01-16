На Хмельницкой АЭС проводятся мероприятия по безопасности - СБУ

Специалисты Службы безопасности Украины проводят мероприятия по безопасности на Хмельницкой атомной электростанции.
Об этом сообщила пресс-служба ХАЭС в понедельник, 16 января.
Об этом сообщила пресс-служба ХАЭС в понедельник, 16 января.
На АЭС предупредили граждан о запрещении фото- видеофиксации и недопустимости распространения в социальных сетях или общедоступных чатах перемещения украинской военной техники и действий военнослужащих и правоохранителей, привлеченных к проведению этих мероприятий.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии