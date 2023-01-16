На Хмельницкой АЭС проводятся мероприятия по безопасности - СБУ

14:42 16 января Киев, Украина

Специалисты Службы безопасности Украины проводят мероприятия по безопасности на Хмельницкой атомной электростанции.



Об этом сообщила пресс-служба ХАЭС в понедельник, 16 января.

"Управлением СБУ в Хмельницкой области проводятся мероприятия по безопасности в городе Нетешин и на объектах ОП ХАЭС", – говорится в сообщении.

На АЭС предупредили граждан о запрещении фото- видеофиксации и недопустимости распространения в социальных сетях или общедоступных чатах перемещения украинской военной техники и действий военнослужащих и правоохранителей, привлеченных к проведению этих мероприятий.