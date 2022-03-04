На Хмельнитчине задержана группа "черных лесорубов", промышлявших в заповеднике "Подольские Товтры"

12:12 04 Июнь Киев, Украина

Сотрудниками СБУ в Хмельницкой области была пресечена незаконная вырубка древесины в заповедной зоне, которая нанесла невосполнимый урон экосистеме Украины.



Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Действия злоумышленников нанесли государству ущерб на десятки млн грн.



По данным предварительного расследования, организовал незаконную вырубку и сбыт лесоматериалов местный предприниматель и четверо его сообщников. Сотрудники спецслужбы задокументировали ряд фактов самовольной вырубки леса. Только на одном из участков злоумышленники уничтожили почти сотню деревьев ценных пород, стоимость которых на черном рынке составляет 1 млн грн.



Оперативники СБУ задержали пятерых фигурантов с поличным: они пытались вывезти очередную партию незаконно срубленной древесины.



Правоохранители провели 10 санкционированных обысков по месту жительства участников группы и на объектах лесного хозяйства. По результатам следственных действий изъято:



- большую партию лесопродукции, стоимость которой устанавливается;

- черновые записи, содержащие доказательства противоправных действий;

- грузовую технику и спецоборудование.



Всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления организованной группой), ч. 4 ст. 246 (незаконная вырубка или сбыт леса, совершенная организованной группой) Уголовного кодекса Украины.



Продолжается досудебное следствие.



Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с УСР и следователями Нацполиции под процессуальным руководством областной прокуратуры.