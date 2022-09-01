На Хмельнитчине разоблачили схему финансирования вражеской агентуры

19:50 31 августа Киев, Украина

В Хмельницкой области разоблачена схема для финансирования русской агентуры через электронные платежные системы и сеть ботоферм.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

"По данным следствия, трое жителей Киевской области создали сеть анонимных интернет-платформ, где принимали заказы на покупку, продажу или обмен электронных денег из небанковских запрещенных платежных систем рф. По оперативным данным, схему использовала вражеская агентура, получая деньги от своих российских кураторов на проведение подрывной деятельности против Украины",- говорится в сообщении.

Во время обысков изъяты компьютеры, более тысячи SIM-карт российских операторов, на которые регистрировались электронные счета платежных систем, черновая документация, а также более 1,2 млн грн наличными.



Уголовное производство начато по факту несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей (ч. 5 ст. 361 УК Украины)



Операцию по разоблачению провела Хмельницкая областная прокуратура, следственное управление Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области совместно с работниками отдела противодействия киберпреступлениям в области и сотрудниками областного управления СБУ.