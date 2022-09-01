На Хмельнитчине разоблачили схему финансирования вражеской агентуры

В Хмельницкой области разоблачена схема для финансирования русской агентуры через электронные платежные системы и сеть ботоферм.
Об этом сообщил Офис генпрокурора.
Во время обысков изъяты компьютеры, более тысячи SIM-карт российских операторов, на которые регистрировались электронные счета платежных систем, черновая документация, а также более 1,2 млн грн наличными.
Уголовное производство начато по факту несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей (ч. 5 ст. 361 УК Украины)
Операцию по разоблачению провела Хмельницкая областная прокуратура, следственное управление Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области совместно с работниками отдела противодействия киберпреступлениям в области и сотрудниками областного управления СБУ.
Уголовное производство начато по факту несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей (ч. 5 ст. 361 УК Украины)
Операцию по разоблачению провела Хмельницкая областная прокуратура, следственное управление Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области совместно с работниками отдела противодействия киберпреступлениям в области и сотрудниками областного управления СБУ.
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