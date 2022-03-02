На херсонской автостоянке сгорело 9 машин

12:14 02 Июнь Киев, Украина

В центре Херсона , в ночь с 1 на 2 июня неизвестные спровоцировали возгорание автомобилей, находящихся на стоянке.

Об этом в среду, 2 июня, сообщает пресс-служба ГСЧС в Херсонской области.



Отмечается, что сообщение о том, что по ул. Университетской 114-г на территории автостоянки горят автомобили, поступило ночью.



На момент прибытия спасателей огнем было охвачено четыре автомобиля и пламя быстро распространялось на другие машины.



Удалось спасти более 20 автомобилей, но четыре сгорели полностью, а пять повреждены.