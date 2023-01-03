На Херсонщине зафиксирован мор рыбы

17:47 03 января Киев, Украина





В комментариях к видео отмечается, что мы очень редко вспоминаем об огромном экологическом ущербе, который наносит война стране, а ущерб огромен. В связи с постоянными обстрелами рашистов в Херсонской области массово гибнет рыба. Соответствующие видео публикуют в соцсетях.В комментариях к видео отмечается, что мы очень редко вспоминаем об огромном экологическом ущербе, который наносит война стране, а ущерб огромен.

"Слушала по радио ученого-эколога. Сказал, что там, где были интенсивные бои, природа загрязнена на десятки лет", - говорится в одном из комментариев.

Отдельно говорится о пострадавшей от войны Херсонщине.

"А Херсонщина это же пшеница, подсолнечник, фрукты и овощи, бахчевые, виноград и вино, рыба, мясо, молочка. Море, отдых, туризм... Господи, что же это будет?" – отмечается в другом комментарии.

Многие отмечают влияние военных действий на состояние лесов и рек.