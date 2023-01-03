На Херсонщине зафиксирован мор рыбы

В связи с постоянными обстрелами рашистов в Херсонской области массово гибнет рыба. Соответствующие видео публикуют в соцсетях.
В комментариях к видео отмечается, что мы очень редко вспоминаем об огромном экологическом ущербе, который наносит война стране, а ущерб огромен.
В комментариях к видео отмечается, что мы очень редко вспоминаем об огромном экологическом ущербе, который наносит война стране, а ущерб огромен.
Отдельно говорится о пострадавшей от войны Херсонщине.
Многие отмечают влияние военных действий на состояние лесов и рек.
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