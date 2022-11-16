На Херсонщине задерживают оккупантов, переодетых в гражданских

11:33 16 ноября Киев, Украина

Спецподразделения ВСУ задерживают в деоккупированных населенных пунктах Херсонской области российских оккупантов, переодетых в гражданское. Об этом 16 ноября в эфире телеканала сказала начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк.

"На данный момент у нас есть информация о том, что задерживают тех, кто является так называемыми "ополченцами", которых "ЛДНР" направляла на территорию Южного фронта для пополнения рядов оккупационных войск. Также имеется задержание переодетых в гражданское и представителей регулярных российских войск. Все они переходят в обменный фонд, но сначала проходят фильтрационные мероприятия", - сказала она.

Гуменюк добавила, что часть российских оккупантов просто не успела эвакуироваться перед тем, как армия рф подорвала мосты и переправы.

"Кроме того, не все подразделения на момент начала этого большого передвижения на левый берег были морально устойчивы, и среди них были те, кто уже искал пути перехода в обменный фонд. Вот так нашли", - отметила она.

Что касается заключенных, которых российские оккупанты выпустили из Херсонского следственного изолятора, то сейчас ведется тщательная работа по их возвращению в места отбывания наказания.