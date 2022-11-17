На Херсонщине взорвалось одно из зданий Главного управления полиции

08:32 17 ноября Киев, Украина

В Херсонской области было подорвано одно из зданий Главного управления полиции. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Российские оккупанты замаскировали взрывчатку в помещении. Избежать взрыва было невозможно. Благодаря сообразительности и сноровке наших взрывотехников никто не пострадал. Это главное. А стены отстроим", - сказал Клименко.

По его словам, полицейские саперы с начала деоккупации уже обследовали более 400 га освобожденных территорий Херсонщины и изъяли более четырех тысяч взрывоопасных предметов.