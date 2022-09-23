На Херсонщине ВСУ ударили по двум пунктам командования рф и по складу с боеприпасами

Украинские защитники нанесли удар по двум пунктам командования оккупантов и по складу с боеприпасами на Херсонщине.
Об этом сообщает Оперативное командование Юг.
Отмечается, что за сутки авиация ВСУ нанесла 13 ударов по врагу, силами противовоздушной обороны в Николаевском и Баштанском районах сбито пять дронов-камикадзе, направленных врагом по нашим позициям.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено около 280 огневых задач, в том числе по поражению двух пунктов управления в Бериславе и Новой Каховке, трех очагов вражеских сил и техники в Херсонском и Каховском районах.
Как заявили в ОК Юг, попытки врага с наступлением темноты направить колонну военной техники по Каховскому мосту остановлена.
Потери врага на юге в течение дня составили 18 военных, три крупнокалиберные гаубицы Мста-Б и Мста-С, два танка, две единицы другой автобронетехники.
Кроме того, подтверждено результативное поражение в преддверии понтонной переправы в районе Львового.
Отмечается, что за сутки авиация ВСУ нанесла 13 ударов по врагу, силами противовоздушной обороны в Николаевском и Баштанском районах сбито пять дронов-камикадзе, направленных врагом по нашим позициям.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено около 280 огневых задач, в том числе по поражению двух пунктов управления в Бериславе и Новой Каховке, трех очагов вражеских сил и техники в Херсонском и Каховском районах.
Как заявили в ОК Юг, попытки врага с наступлением темноты направить колонну военной техники по Каховскому мосту остановлена.
Потери врага на юге в течение дня составили 18 военных, три крупнокалиберные гаубицы Мста-Б и Мста-С, два танка, две единицы другой автобронетехники.
Кроме того, подтверждено результативное поражение в преддверии понтонной переправы в районе Львового.
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