На Херсонщине ВСУ ударили по двум пунктам командования рф и по складу с боеприпасами

09:49 23 сентября Киев, Украина

Украинские защитники нанесли удар по двум пунктам командования оккупантов и по складу с боеприпасами на Херсонщине.

 
Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

Отмечается, что за сутки авиация ВСУ нанесла 13 ударов по врагу, силами противовоздушной обороны в Николаевском и Баштанском районах сбито пять дронов-камикадзе, направленных врагом по нашим позициям.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено около 280 огневых задач, в том числе по поражению двух пунктов управления в Бериславе и Новой Каховке, трех очагов вражеских сил и техники в Херсонском и Каховском районах.

Как заявили в ОК Юг, попытки врага с наступлением темноты направить колонну военной техники по Каховскому мосту остановлена.

Потери врага на юге в течение дня составили 18 военных, три крупнокалиберные гаубицы Мста-Б и Мста-С, два танка, две единицы другой автобронетехники.

Кроме того, подтверждено результативное поражение в преддверии понтонной переправы в районе Львового.