На Херсонщине в результате замыкания гирлянды сгорела главная елка района

15:50 19 декабря Киев, Украина

Новогодние праздники всегда связаны с увеличением числа пожаров. Этому способствуют не только пиротехнические забавы, но и элементарные замыкания в электрических новогодних гирляндах. Вчера, как сообщило на сайте ГУ Нацполиции в Херсонской области, в райцентре Чаплинке сгорела главная елка города. Сейчас на площади остался только истлевший каркас.

Поздно вечером 18 декабря в дежурную часть Чаплинского отделения полиции поступило сообщение, что в районном центре произошло возгорание новогодней елки, которая была установлена на площадке вблизи дома культуры. Сейчас полиция вместе со службой по чрезвычайным ситуациям устанавливают обстоятельства происшествия.

На месте следственно-оперативная группа опросила свидетелей. Из полученных показаний предварительно установлено, что умышленного поджога не было. Это подтверждается и видеосъемкой молодых людей, которые в то время были у елки. На видео зафиксировано, что пламя начало распространяться по поверхности искусственной елки на высоте несколько метров от земли.

По предварительным выводам, возгорание произошло в результате замыкания электроконтактов новогодней гирлянды. Сейчас работники ГСЧС проводят необходимые исследования, по результатам которых будет принято соответствующее решение.