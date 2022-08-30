На Херсонщине упала опора линии электропередач, ведущая от ЗАЭС к Крыму

В Херсонской области упала опора линии электропередачи, которая ведет от Запорожской АЭС к оккупированному Крыму.
Об этом сообщает херсонское издание "Мост" со ссылкой на местные Telegram-каналы.
По предварительной информации, опора упала в районе трассы на Чаплинку, которая находится вблизи Новой Каменки. В Сети обнародовали соответствующее фото.
По предварительной информации, опора упала в районе трассы на Чаплинку, которая находится вблизи Новой Каменки. В Сети обнародовали соответствующее фото.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии