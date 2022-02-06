На Херсонщине смелый охранник спас из-подо льда двоих детей

13:07 05 Февраль Киев, Украина

Близкое расположение водоема и летом и зимой представляет опасность для прогулок детей без присмотра старших. В Херсонской области прогулка детей по замерзшему Днепру могла окончиться трагически для двоих из них. К счастью, их спас 42-летний охранник яхт-клуба.

Двое малолетних братьев 9-ти и 8-ми лет и их 11-ти летняя сестра захотели проверить, как сильно замерз Днепр и вышли на лед. Буквально через минуту лед провалился и все трое оказались в ледяной купели.

Среднему брату Жене удалось вылезти из воды. Добежав до дома, мальчик рассказал о случившемся бабушке, которая вызвала спасателей.

А в это время Мирослава и Давид уже тонули. К счастью, их заметил 42-летний охранник яхт-клуба Василий Карнаухов. Обвязав себя веревкой, он бросился спасать детей. На помощь подоспели прохожие. Вначале вытащили девочку, а затем и мальчика.

"У меня дети сверстники пострадавших. Так что не было времени даже думать о чем-то", - рассказал спаситель детей.

Когда из воды достали самого младшего Давида, он был без признаков жизни. Пульс не прощупывался. Но благодаря профессиональным действиям спасателей и медиков ребенка удалось спасти. После того, как рот ребенка был освобожден от льда, а легкие от воды, сердечко удалось запустить вновь.

Сейчас жизни мальчика уже ничто не угрожает. А вот спаситель слег с простудой после ледяного купания.

Сотрудники ГСЧС выражают благодарность Василию Карнаухову и хотят представить его на премию Герой-спаситель года.