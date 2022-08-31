На Херсонщине сгорели ангар и техника российских оккупантов

Во временно оккупированной Новоалексеевке Херсонской области сгорели ангар и техника российских оккупантов.
Украинское командование иронично намекнуло, что это работа ВСУ. Соответствующая информация была опубликована в официальном Telegram-канале СтратКом ВСУ.
На фото, видно разрушенные машины и остатки боеприпасов. Судя по ироническому тону сообщения, удар по врагу в Новоалексеевке нанесли ВСУ. Или же произошла диверсия, организованная украинскими защитниками.
Кроме того, подгорает и в Чонгаре, что на границе с Крымом, сообщает Telegram-канал Рerepichka_news.
Кроме того, подгорает и в Чонгаре, что на границе с Крымом, сообщает Telegram-канал Рerepichka_news.
Пока официальных данных об этом инциденте нет.
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