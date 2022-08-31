На Херсонщине сгорели ангар и техника российских оккупантов

20:11 10 августа Киев, Украина

Во временно оккупированной Новоалексеевке Херсонской области сгорели ангар и техника российских оккупантов.

 
Украинское командование иронично намекнуло, что это работа ВСУ. Соответствующая информация была опубликована в официальном Telegram-канале СтратКом ВСУ.
 
"Оккупанты продолжают тотальное пренебрежение мерами безопасности и курением в неопределенных местах. На этот раз в оккупированной Новоалексеевке Херсонской области тоже кто-то неудачно покурил. Как следствие сгорели ангар и техника", - сообщили в Стратегическом командовании ВСУ.
 
На фото, видно разрушенные машины и остатки боеприпасов. Судя по ироническому тону сообщения, удар по врагу в Новоалексеевке нанесли ВСУ. Или же произошла диверсия, организованная украинскими защитниками.

Кроме того, подгорает и в Чонгаре, что на границе с Крымом, сообщает Telegram-канал Рerepichka_news.
 
"Солдатам нечем заняться, вот и курят где не попадя", - иронично написали в сообщении.
 
Пока официальных данных об этом инциденте нет.